Neues Album : The Weeknd kündigt neues Album für Freitag an

Recht kurzfristig: Das neue Album von The Weeknd kommt schon am Freitag. Foto: Perry Knotts/NFL/AP/dpa

New York Freitag? Ja, am Freitag! R&B-Superstar The Weeknd veröffentlicht in wenigen Tagen sein neues Album „Dawn FM“. Mit dabei sind u.a. Schauspieler Jim Carrey, Sänger Quincy Jones und Rapper Lil Wayne.

Der kanadische Pop- und R&B-Sänger The Weeknd hat für Freitag die Veröffentlichung seines neuen Albums „Dawn FM“ angekündigt. In einem kurzen Clip auf Instagram bezeichnet der 31-Jährige die neuen Songs als „akustisches Universum“ und nennt unter anderem Schauspieler Jim Carrey, Sänger Quincy Jones und Rapper Lil Wayne als Mitwirkende.

The Weeknd ist auch als Produzent und Songwriter tätig. Er ist dreifacher Grammy-Preisträger und hatte laut Verkaufscharts von Media Control mit dem weltweiten Erfolg „Blinding Lights“ auch in Deutschland den erfolgreichsten Hit des Jahres 2020.

© dpa-infocom, dpa:220103-99-578280/2

(dpa)