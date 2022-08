ProSieben & Sat. 1 : The Voice of Germany 2022: Sendetermine im TV, Stream & Wiederholungen

The Voice of Germany startete am 18. August in seine 12. Staffel. Erstausstrahlungen im Fernsehen, Stream und TV-Wiederholungen – hier finden Sie alle Infos zu Übertragungen und Sendezeiten.

Bereits seit 2011 gehört die Castingshow „The Voice of Germany“ zum festen Bestandteil der Gesangswettbewerbe im deutschen TV. Damit geht TVGO, wie die Sat. 1- und ProSieben-Show abkürzt wird, dieses Jahr in seine 12. Staffel. Gegenüber anderen TV-Castings sticht die Sendung vor allem durch ihr einzigartiges Konzept hervor:

Um die musikalische Spreu vom Weizen zu trennen, treten die Kandidaten zunächst in sogenannten „Blind Auditions“, mit Live-Band an. Mit dem Rücken zur Bühne gewandt, können die Coaches die Sänger lediglich hören, aber nicht sehen. Per Buzzer holen sich die vier Coaches ihre favorisierten Kandidaten ins Team. Entscheiden sich mehrere Coaches für denselben Sänger, darf sich der Kandidat für ein Team entscheiden. Drückt kein Coach auf den Buzzer, scheidet der Kandidat aus.

The Voice of Germany 2022: Start und Sendetermine der „Blind Auditions“

Staffel 12 von „The Voice of Germany“ wird seit Donnerstag, 18. August, abwechselnd auf ProSieben und in Sat. 1 ausgestrahlt. Alle Sendetermine der „Blind Auditions“ haben die Sender bereits veröffentlicht.

Vorfreude. Nächsten Donnerstag startet #TVOG hier auf @ProSieben. #TheVoice pic.twitter.com/mT43EjPN5x — ProSieben (@ProSieben) August 11, 2022

Folge 1: Donnerstag, 18. August 2022, um 20.15 Uhr (ProSieben)

Folge 2: Freitag, 19. August 2022, um 20.15 Uhr (Sat. 1)

Folge 3: Donnerstag, 25. August 2022, um 20.15 Uhr (ProSieben)

Folge 4: Freitag, 26. August 2022, um 20.15 Uhr (Sat. 1)

Folge 5: Donnerstag, 1. September 2022, um 20.15 Uhr (ProSieben)

Folge 6: Freitag, 2. September 2022, um 20.15 Uhr (Sat. 1)

Folge 7: Donnerstag, 8. September 2022, um 20.15 Uhr (ProSieben)

Folge 8: Freitag, 9. September 2022, um 20.15 Uhr (Sat. 1)

Folge 9: Donnerstag, 15. September 2022, um 20.15 Uhr (ProSieben)

Folge 10: Freitag, 16. September 2022, um 20.15 Uhr (Sat. 1)

Wie viele „Blind Auditions“ tatsächlich stattfinden, bis die Teams vollständig sind, ist im Vorfeld nicht abzusehen. Zum Vergleich: In der vergangenen elften Staffel wurden die zuvor aufgezeichneten „Blind Auditions“ in zehn Fernsehsendungen vom 7. Oktober bis 7. November 2021 ausgestrahlt.

The Voice of Germany im Livestream, Wiederholungen und Mediathek auf Joyn

Hinsichtlich der Sendezeiten bleibt alles wie gehabt: ProSieben und Sat. 1 wechseln sich bei der TV-Übertragung ab. Zudem wird es einen Livestream auf Joyn geben.

Sendung verpasst? Kein Problem: Nach der Erstausstrahlung zur absoluten Primetime können Sie auf die Folgen in der Mediathek von Joyn und auf the-voice-of-germany.de.

Wiederholung Folge 1 im TV: Donnerstag, 18. August 2022, um 23.55 Uhr (ProSieben).

Wiederholung Folge 2 im TV: Mittwoch, 24. August 2022, um 0.55 Uhr (Sat. 1).

Wiederholung Folge 3 im TV: Donnerstag, 25. August 2022, um 23.55 Uhr (ProSieben).

Wiederholung Folge 4 im TV: Mittwoch, 31. August 2022, um 1.00 Uhr (Sat. 1).

Wiederholung Folge 5 im TV: Donnerstag, 1. September 2022, um 23.55 Uhr (ProSieben).

Wiederholung Folge 6 im TV: Mittwoch, 7. September 2022, um 1.00 Uhr (Sat. 1).

Wiederholung Folge 8 im TV: Mittwoch, 14. September 2022, um 1.00 Uhr (Sat. 1).

Wiederholung Folge 9 im TV: Donnerstag, 15. September 2022, um 23:55 Uhr (ProSieben).