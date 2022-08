ProSieben und Sat. 1 : The Voice of Germany 2022: Melissa Khalaj ist neue Moderatorin neben Thore Schölermann

The Voice of Germany bringt in der 12. Staffel einige Veränderungen mit sich. Neben Peter Maffay als Coach wird Melissa Khalaj Lena Gercke als Moderatorin ablösen.

Zu der beliebten Castingshow gehören nicht nur die Coaches, sondern auch die Moderatoren. Seit 2012 steht Thore Schölermann vor der Kamera von „The Voice of Germany“ (TVOG) als Moderator und ist ein fester Teil der TV-Sendung. Dieses Jahr erhält er tatkräftige Unterstützung von seiner neuen Kollegin Melissa Khalaj. Die 12. Staffel hält damit nicht nur Neuerungen bei den Coaches bereit, auch für Melissa ist es die erste Staffel, in der sie als Moderatorin dabei sein wird. Wir verraten, was Sie über das Moderatoren-Duo wissen müssen.

TVoG 2022: Thore Schölermann ist schon seit Staffel 2 dabei

Thore Schölermann ist kein unbekanntes Gesicht, die meisten dürften ihn als Moderator beim ProSieben TV-Magazin „Taff“ kennen.Der 37 Jährige absolvierte nach dem Abitur am Gymnasium Iserlohn eine Schauspielausbildung an der Mallorca Film Academy und war bereits in vielen TV-Formaten und Kurzfilmen zu sehen. Viele Zuschauer kennen ihn unter anderem als „Christian Mann“ aus der ARD-Serie „Verbotene Liebe“, in der er von 2006 bis 2013 mitwirkte.

2012 folgte sein Debüt als Moderator des Boulevard-Magazins „Taff“ bei ProSieben. Seit 2013 moderiert Thore auch den Kinderableger der Castingshow: „The Voice Kids“. Immer wieder moderiert er TV-Shows bei ProSieben wie „Get the F*ck out of my House“ oder „Die perfekte Minute“ bei Sat. 1. 2021 wurde er als Monstronaut bei The Masked Singer enttarnt.

Der Moderator und Schauspieler ist seit 2010 mit seiner Schauspielkollegin Jana Kilka liiert und seit September 2019 verheiratet. Gemeinsam haben die beiden seit Dezember 2021 eine Tochter und leben in der Nähe von Köln.

Neue Moderatorin bei The Voice of Germany: Melissa Khalaj löst Lena Gercke ab

Die neue Kollegin an Thore Schölermanns Seite heißt Melissa Khalaj. Sie tritt die Nachfolge von Model und Moderatorin Lena Gercke an. Sie moderierte seit Herbst 2015 gemeinsam mit Thore. Nun entschied sie sich gegen eine weitere Staffel als Moderatorin. In einem Instagram-Post erklärt sie: „Als Unternehmerin, aber vor allem auch als Mutter bin ich stärker denn je gefordert, auch einmal Dinge wegzulassen – und das fällt unglaublich schwer“. 2019 gründete sie ein Start-Up und wurde kurz danach Mutter.

View this post on Instagram A post shared by #moderathore (@thoreschoelermann) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wer ist die neue TVoG-Moderatorin Melissa Khalaj?

Melissa Khalaj kennt das Format bereits. Sie steht neben Thore schon seit der siebten Staffel von „The Voice - Kids“ als Moderatorin vor der Kamera. Dieses Jahr ist sie auch bei dem Hauptformat „The Voice of Germany“ zu sehen. Vergangene Staffel moderierte sie bereits das Halbfinale von TVoG gemeinsam mit Thore.

Melissa Khalaj wurde 1989 in München geboren und nahm 2006 an der Castingshow „Popstars“ teil. Bekannt wurde sie durch einige TV-Auftritte in der Show „Circus Halligalli“ von Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf oder auch bei „Germanys Next Topmodel“.

Es folgten weitere Moderatorenjobs. Sie moderierte 2013 bis 2015 bei dem Sender Joiz, sowie auch bei Sixx. Melissa stand zudem mit Jochen Bendel gemeinsam bei „Promi Big Brother- Die Late Night Show“ vor der Kamera.

2014 moderierte sie vom roten Teppich der Echo-Verleihung.

Seit 2017 hat die geborene Münchnerin ihre eigene Radioshow beim Sender Jam FM. Sie ist mit dem Schauspieler Frederic Heidorn liiert und lebt in Berlin.

The Voice of Germany 2022: Staffelstart