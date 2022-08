Casting-Show : The Voice of Germany 2022: Die Kandidaten und Teams

"The Voice of Germany" geht 2022 in seine 12. Staffel. In den „Blind Auditions“ müssen sich die Kandidaten beweisen (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Joerg Carstensen

„The Voice of Germany“ hält auch in Staffel 12 so einiges bereit. Neben alten Bekannten wird Rocklegende Peter Maffay die Jury verstärken – alle Kandidaten und Teams im Überblick.

Die 12. Staffel von „The Voice of Germany“ (TVOG) startet ab dem 18. August im Fernsehen, zu sehen ist die Gesangsshow wie immer auf Prosieben und Sat1. In diesem Jahr sitz ein neues Gesicht in der Jury: Peter Maffay wird in Staffel 12 teil von TVOG. Weiterhin werden neben Mark Forster alt bekannte Gesichter wie Stefanie Kloß von Silbermond und Rea Garvey wieder auf die roten Stühle zurückkehren. Wie diese neue Jury-Konstellation harmoniert, wird mit Spannung erwartet. Als Moderator darf natürlich Thore Schölermann nicht fehlen. Begleitet wird er dabei von Melissa Khalaj.

Die 12. TVOG-Staffel wird wie gewohnt abwechselnd auf ProSieben und in Sat. 1 ausgestrahlt. Alle Sendetermine der „Blind Auditions“ bei „The Voice of Germany“ im TV haben die Sender bereits veröffentlicht.

WIR kriegen Gänsehaut, weil diese Woche die #TheVoice-Woche ist. Und weil Stefanie Kloß als Coach zurück ist. Und Rea Garvey auch. Und weil Mark Forster wieder dabei ist. Und vor allem, weil Peter Maffay jetzt #TVOG-Coach ist. Und ihr? pic.twitter.com/0NKyvrwz2p — SAT.1 (@sat1) August 15, 2022

Abhängig von der Anzahl der Kandidaten und dem Verlauf des Castings werden bis zu zehn „Blind Auditions“ erwartet. Auf dieser Grundlage haben wir eine Kandidaten-Übersicht für die zusammengestellt:

Blind Audition 1 – Donnerstag, 18. August 2022, um 20.15 Uhr (ProSieben):

Bei der 12. Staffel von The Voice of Germany tritt Richard aus Hameln bei den Blind Auditions an. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Richard (19), Hameln, mit „Home“ von Michael Bubl é

é Bella (31), Dußlingen, mit „I Surrender“ von Celine Dion

Juilo (28), Kassel, mit „November Rain“ von Guns N' Roses

Julian (22), Heidelberg, mit „Shivers“ von Ed Sheeran

Lana (28), Dietramszell, mit „Like The Way I Do“ - Melissa Etheridge

Bruno (26), Aarau in der Schweiz, mit „Georgia On My Mind“ von Ray Charles

Nel (32), Hamburg, mit „Chandelier“ von SIA

Lucas (31), Pritzwalk, mit „Zusammen“ von Die Fantastischen Vier & Clueso

Sophie (17), Campos in Spanien, mit „abcdefu“ von GAYLE

Claudia (42), Solingen, mit „Proud Mary“ von Tina Turner

Sissi (31), Rosenthal, mit „Just Like A Pill“ von P!nk

Andre (42), Herford, mit „A Whiter Shade Of Pale“ von Procol Harum

Blind Audition 2 – Freitag, 19. August 2022, um 20.15 Uhr (Sat. 1):

Isabella aus Österreich hofft, sich in der Blind Audition bei The Voice of Germany mit einem Song von Björk gegen die anderen Kandidaten durchzusetzen. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Albert (28), Berlin, mit „It's A Man's Man's Man's World“ von James Brown

Hanna (29), Neustadt, mit „My Immortal“ von Evanescence

Keno (21), Mönkeberg, mit „Einmal um die Welt“ von Cro

Leo (27), Nürnberg, mit „Flugzeuge im Bauch“ von Herbert Grönemeyer

Andi (27), Ingolstadt, mit „Over My Shoulder“ von Mike & The Mechanics

Isabella (32), Weiz in Österreich, mit „It's Oh So Quiet“ von Björk

Christian (25), Bergisch Gladbach, mit „Another Love“ von Tom Odell

Melly (35), Hochheim, mit „All About That Bass“ von Meghan Trainor

Susan (42), Berlin, mit „You Are So Beautiful“ von Joe Cocker

Charlotte (21), Potsdam, mit „For The First Time In Forever“ von Kirsten Bell & Ididna Menzel

Malte (20), Offenburg,mit „Too Close“ von Alex Clare

Yasya (18), Luckau, mit „Hore Dolum“ von Khrystyna Solovyi

The Voice of Germany: Termine der folgenden „Blind-Auditions“ im Überblick

Blind Audition 3 – Donnerstag, 25. August 2022, um 20.15 Uhr (ProSieben) : Kandidaten noch unbekannt.

Blind Audition 4 – Freitag, 26. August 2022, um 20.15 Uhr (Sat. 1): Kandidaten noch unbekannt.

Blind Audition 5 – Donnerstag, 1. September 2022, um 20.15 Uhr (ProSieben) : Kandidaten noch unbekannt.

Blind Audition 6 – Freitag, 2. September 2022, um 20.15 Uhr (Sat. 1) : Kandidaten noch unbekannt.

Blind Audition 7 – Donnerstag, 8. September 2022, um 20.15 Uhr (ProSieben) : Kandidaten noch unbekannt.

Blind Audition 8 – Freitag, 9. September 2022, um 20.15 Uhr (Sat. 1) : Kandidaten noch unbekannt.

Blind Audition 9 – Donnerstag, 15. September 2022, um 20.15 Uhr (ProSieben) : Kandidaten noch unbekannt.

Blind Audition 10 – Freitag, 16. September 2022, um 20.15 Uhr (Sat. 1) : Kandidaten noch unbekannt.

In Staffel 12 von „The Voice of Germany“ sitzt Mark Foster bereits zum sechsten Mal in der Jury und wird ein Team coachen. Der Sänger ist nach eigener Aussage trotz stetiger Veränderung innerhalb der Show dennoch glücklich, immer wieder dabei sein zu dürfen.

Ob er sich gegen seine drei Kollegen durchsetzen kann, werden die Zuschauer mit Spannung verfolgen. „Alle drei Kollegen sind natürlich brutal stark, muss man sagen!“, so Forster im Interview auf der offiziellen „The Voice of Germany“-Website.

Mark Forsters Team ist bisher noch unbekannt.

Der irische Sänger und Songwriter begann seine Karriere innerhalb seiner damaligen Band Reamonn. 2011 war er Teil der ersten Staffel von The Voice und ist somit ein alter Hase innerhalb der Show.

Der 49-Jährige konnte in den letzten Jahren besonders mit Features bekannter Kollegen wie Kool Savas glänzen und nahm auch 2018 an der Musikshow „Sing meinen Song“ teil. Die Coaches müssen also mit einigem rechnen, denn Rea Garvey ist kein Unerfahrener im TVOG-Stuhl.

Die Kandidaten von Rea Garvey sind bisher noch ausstehend.

TVOG 2022: Team Stefanie Kloß

Stefanie Kloß wurde mit ihrer Band „Silbermond“ bekannt. Die bereits seit 1998 bestehende Band ist nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken. Stefanie Kloß ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin, sondern auch als Singer-Songwriterin aktiv.

Kandidaten im Team von Stefanie Klos sind noch unbekannt.

Neuzugang Peter Maffay gibt offen zu: „Ich bin kein Experte, was The Voice anbelangt“. Der Show-Neuling kann allerdings über 50 Jahre Erfahrung im Musik-Business und 20 Nummer 1-Alben in Deutschland vorweisen – da kann kein anderes Jurymitglied mithalten. Peter Maffay hat also einen erheblichen Vorteil.

Wer in Peter Maffays Team ist, steht derzeit noch nicht fest.

The Voice of Germany: Kandidat aus dem Saarland

Auch die 12. Staffel der Castingshow wird die Zuschauer mit Sicherheit in ihren Bann ziehen. Wie immer liegt der Fokus vor allem auf dem abwechslungsreichen Teilnehmerfeld. Mit James Boyle kommt ein TVOG-Kandidat aus dem Saarland.