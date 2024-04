Elfjährige will Popstar werden Lilly Heinrich aus Schiffweiler fiebert Auftritt bei „The Voice Kids“ entgegen

Konzentriert lauscht Lilly den ersten Klängen der Melodie, wippt im Takt. In der einen Hand hält sie das Mikrofon, in der anderen ihr Smartphone. Dann beginnt die elf Jahre alte Schülerin zu singen. Es ist ein Song der aus Mannheim stammenden Sängerin Loi. Sie ist, erzählt Lilly später, ihr großes Vorbild. „I can feel the sunshine in my life“, singt die Schülerin lautstark ins Mikro und strahlt dabei. Das Handy, auf dem der Text des Hits „Gold“ mitläuft, hat sie längst weggelegt, textsicher bringt sie die Nummer zu Ende. Applaus gibt es von Mama Nina und Papa Ralf Heinrich – und von ihrem Gesangslehrer Rouven Wildegger Bitz. Auch wenn es ihm ein wenig zu laut war, betont der Musikprofi, habe ihn auch hier wieder der „coole Sound“ seiner Schülerin überzeugt. „Das kann man nicht lernen, das ist Talent“, schwärmt er.