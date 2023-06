Sat.1-Kochshow Yvonne Fries aus Saarbrücken gewinnt die elfte Staffel von „The Taste“

In der Allstar-Staffel der Sat.1-Kochshow kocht Saarländerin Yvonne Fries sich erneut bis in Finale. Nach Platz zwei in der achten Staffel schnappt sich die Saarbrückerin dieses Mal allerdings den Sieg.

15.06.2023, 00:01 Uhr

Foto: SAT.1/Jens Hartmann/Jens Hartmann