Film „The Life of Chuck“ gewinnt beim Filmfest in Toronto

Als besten Dokumentarfilm wählten die Zuschauer „The Tragically Hip: No Dress Rehearsal“. Der Film dokumentiert die Geschichte sowie das letzte Konzert der kanadischen Band vor dem Tod von Leadsänger Gord Downie, der im Alter von 53 Jahren an Krebs starb. Regie führte dessen Bruder Mike Downie. Coralie Fargeats „The Substance“ mit Demi Moore in der Hauptrolle wurde in der Sektion Midnight Madness, die den Genrefilmen gewidmet ist, geehrt.