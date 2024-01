Kandidatin aus Nonnweiler bei Abnehm-Show „The Biggest Loser“ – in Folge 2 fließen bei Saarländerin Lisa die Tränen

So motiviert sind die Kandidaten bereit für eine harte Sporteinheit. Beim Training im campeigenen Fitnessstudio haben die Kandidaten stets die verbrannte Kalorienzahl vor Augen. Da wird schnell klar: Bewegung alleine reicht nicht aus. Die Kandidaten müssen ihre Essgewohnheiten ändern, wenn sie Gewicht verlieren und nicht wieder zunehmen wollen. Die Kandidaten gehen an ihre Grenzen – körperlich und mental. Im Gespräch mit Coach Theiss offenbart Lisa: Sie fühlt sich häufig einsam, dann isst sie, dadurch fühlt sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohl, sodass sie sich noch mehr zurück zieht und noch mehr isst. Ein Teufelskreis. „Ich will mein altes Ich wieder zurück, dass ich mich von innen und von außen endlich wieder schön fühle“, sagt die Saarländerin unter Tränen. Theiss als Coach gebe ihr Kraft, sagt sie später. Und das Wissen: „Ich kann eigentlich noch mehr.“