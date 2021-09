Abspeck-Sendung auf Sat.1 : Nach Heulkrampf bei Parcours: Saarländerinnen schaffen bei „The Biggest Loser“ die nächste Runde

Natalja und Tochter Jessica haben in der dritten Challenge bei „The Biggest Loser“ auf Sat.1 beweisen müssen, wie teamfähig sie sind. Dabei flossen bei den beiden Saarländerinnen neben Schweiß auch zahlreiche Tränen.

Der Leistungsdruck war besonders hoch, denn die letzte Challenge konnten die beiden Saarländerinnen gewinnen. „Gefühlt fliegen Natalja und Jessica unterm Radar, aber sie arbeiten immer und zwar kontinuierlich und konsequent“, so Trainer Ramin Abtin. Am vorletzten Hindernis, einen Balken unter dem sich beide Teilnehmerinnen durch den Sand graben mussten, brach Jessica schließlich verängstigt in Tränen aus. „Meine Motivation und meine Kraft waren weg. Mein Herz ist bald aus der Brust herausgesprungen“, so die Tochter.