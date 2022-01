Paolo Fragapane beeindruckt Abspeck-Kollegen : Moment der Wahrheit: So lief es für den Saarländer in der ersten „Biggest Loser“-Folge

Moment der Wahrheit: So lief es für den Saarländer in der ersten „Biggest Loser“-Folge

Paolo Fragapane: Der Saarländer will abnehmen. Foto: SAT.1/SAT.1/Julia Feldhagen

Paolo Fragapane ist Kandidat bei der Abnehmsendung „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“. Gleich in der ersten Folge kommt es für den Saarländer zum Moment der Wahrheit.

„Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig“: Gleich in der ersten Folge von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ ist der Saarländer Paolo Fragapane gefordert. Übungen wie Knieheben oder Planks verlangen ihm und seinen Kameraden von Team Pink viel ab. Doch Paolo Fragapane hält durch und zeigt sich gut gelaunt. „O sole mio“, singt der Völklinger mit italienischen Wurzeln vom Balkon.