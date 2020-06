Test von Corona-Auflagen : Deutsche Mallorca-Urlauber werden „Versuchskaninchen“

Palma Mallorca wird zum Versuchslabor für den Spanien-Urlaub im Corona-Zeitalter. Die Mittelmeerinsel ist die erste spanische Ferienhochburg, die sich nach drei Monaten Tourismuspause wieder für ausländische Urlauber öffnet – zunächst nur für deutsche Gäste.

Schon am 15. Juni, zwei Wochen früher als ursprünglich angekündigt, sollen mehrere tausend Urlauber aus Deutschland auf Mallorca einfliegen. Sie müssen nicht in zweiwöchige Quarantäne, die derzeit noch für alle in Spanien Einreisenden gilt.