Dschungelcamp : Schräger Veganer-Vergleich: Kandidatin bringt IBES-Zuschauer gegen sich auf

Foto: Screenshot RTL

Noch bevor die Kandidaten überhaupt ins Dschungelcamp eingezogen waren, erfuhr Kandidat Gigi Birofio etwas über Tessa Bergmeier, das ihm gar nicht gefiel. Mit ihrer Antwort jedoch verscherzte es sich das Model bei einigen Zuschauern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Dschungelcamp

Das Dschungelcamp 2023 ist gestartet. In Folge Eins nahm sich RTL ausreichend Zeit, um den Einzug der Kandidaten bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zu zelebrieren. Beim ersten Zusammentreffen am Strand begrüßten die Moderatoren Sonja Zietlow und Dschungel-Novize Jan Köppen die Stars: „Wenn ich euch so anschaue, dann könnte das die beste Staffel ever werden“, sagte Sonja.

Tessa als Veganerin im Dschungelcamp - Gigi entsetzt

Doch zwei Dschungelcamp-Kandidaten stellten bei ihrem ersten Gespräch am Strand ziemlich schnell größere Differenzen fest: Die Rede ist von Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier und Reality-TV-Sternchen Luigi „Gigi“ Birofio. Als das Model nämlich kundtat, dass es Veganerin ist, konnte Gigi seinen Ohren kaum trauen.

Das ergebe doch gar keinen Sinn, merkte er an. Schließlich müsse man in den Dschungelprüfungen regelmäßig Tiere essen. Und er hat ja auch recht: Dass man als Kandidat beim Dschungelcamp so einiges hinnehmen - und ja, auch so einiges schlucken muss - weiß man vorher.

Foto: RTL / Stefan Thoyah 53 Bilder Dschungelcamp startet mit Ekel-Prüfung: Hier würgen die Stars (Fotos)

Schräger Veganer-Vergleich sorgt für Spott bei IBES-Fans

Doch die überzeugte Veganerin Tessa wollte das so nicht stehen lassen. Sie hatte offenbar das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, und holte dabei größer aus. Es brauche einen Wandel in der Gesellschaft, sagte das Model sinngemäß, und bemühte einen recht hinkenden Vergleich zwischen Veganismus und Pazifismus.

Früher hätten sich die Leute stets bekriegt und abgeschlachtet, so Tessa. „Und dann kam irgendwann mal wer und hat gesagt: Hey, das ist komplett falsch. Und dann hat das aufgehört. Und dann haben die Leute zusammengehalten und dagegen gearbeitet. Und genauso ist das mit Aktivismus“, warf sie Gigi entgegen, der sichtlich verwirrt dreinblickte. „Weißt du, was Aktivismus ist? Schon mal gehört, das Wort?“, belehrte sie ihn schließlich noch von oben herab.

Bei den Dschungelcamp-Zuschauern kam das alles erwartungsgemäß nicht sonderlich gut an. Und so steht schon nach Folge 1 fest, dass Tessa beim Publikum bisher keine Plus-Punkte gesammelt hat, wie einige Reaktionen in den sozialen Netzwerken zeigen.

Der Gesichtsausdruck wenn du Tessa zuhören musst #Dschungelcamp #ibes2023 #ibes pic.twitter.com/H4jWed5bSJ — John (@JohnCarib2) January 13, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Vergleicht Tessa gerade Veganismus mit Krieg?! Wtf. #IBES — Goldpiratin 🦎🌿 (@Goldpiratin) January 13, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Tessa nervt. Und rückt uns Veganer wieder alle ins schlechte Licht 😭😭😭 #ibes — Mi Santhropy (@MiniMi1610) January 13, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Also es gab ne Zeit und da fanden alle Krieg voll geil und dann hat einer gesagt, ne ist doof und seitdem leben wir in einer anderen Welt. - Tessa



Und so jemand will mir erklären, was Aktivismus ist? #ibes — AJN (@AJN64358998) January 13, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

ich kann nimmer #ibes #Dschungelcamp pic.twitter.com/U3G2cuQ1iP — ᵇᵉᵉ (@sechanini) January 13, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

#ibes



„Früher haben die Leute sich alle bekriegt. Dann kam jemand und sagte: ‚Ey, lass‘ uns friedlich leben.‘ und dann hat sich alles geändert.“



Joo, da hat wohl jemand länger keine Nachrichten mehr gelesen … pic.twitter.com/HjmaPZRwgI — unalternativ (@unalternativ) January 13, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Als Gigi erfuhr, dass Tessa tatsächlich Veganerin ist.



Symbolbild.#IBES pic.twitter.com/X1Dzs1rx9u — Benny Illinger (@IamIllgner) January 13, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Tessa hat eindeutig keine einzige Staffel geguckt, denn sonst wüsste sie, dass man nicht schon in der ersten Folge ohne Grund heult und erzählt das man vegan ist. Ich weiß wer jetzt alle Prüfungen machen muss😏#ibes pic.twitter.com/ldZ8yuY0s8 — Janine vom Olivenbaum (@JVomOlivenbaum) January 13, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bin jetzt schon unfassbar genervt von Tessa, wow. #ibes — Time Drop (@Time_Drop) January 13, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Tessa Bergmeier verweigert bei erster Dschungelprüfung

Was genau passieren wird, wenn eine Veganerin zur IBES-Essensprüfung geladen wird, konnten Dschungelcamp-Zuschauer übrigens wenig später direkt in der Sendung sehen. Und Gigi dürfte sich bestätigt fühlen.