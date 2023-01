IBES 2023 : Tessa Bergmeier mit erster Beichte am Lagerfeuer im Dschungelcamp

Foto: RTL

Während an Tag drei heftig gelästert wird, werden die Gespräche in der Nacht ernster. Tessa Bergmeier spricht im Dschungelcamp über ihre schwere Krankheit und ihren Aufenthalt in der Psychiatrie.

Als die Frau, die Heidi Klum den Stinkefinger gezeigt hat, wurde Model Tessa Bergmeier deutschlandweit bekannt. Doch die 33-Jährige offenbart im Dschungelcamp auch eine ganz andere, ernsthafte Facette von sich. Bei einer Nachtwache zusammen mit Schauspielerin Jana „Urkraft“ Pallaske spricht sie offen über ihre Krankheit.

Dschungelcamp-Kandidatin Tessa Bergmeier: „Du weißt, du bist Gott“

Tessa Bermeier ist Bipolar, eine psychische Erkrankung, die dazu führt, dass Menschen zwischen Manie und Depression, also starken, gegensätzlichen Emotionen, schwanken. „Viele beschreiben es so, dass man sich wie Jesus fühlt. Du weißt, du bist Gott – so wie alles Gott ist“, erklärt das Model.

2010 kam schließlich der Tiefpunkt. „Die haben mich eingewiesen, weil ich gesagt habe, dass ich eine Fee der Liebe bin und alles verzaubern kann“, sagte die 33-Jährige. Schließlich sei bei der Dschungelcamp-Teilnehmerin eine Depression dritten Grades festgestellt worden. Die Folge:

Fressattacken,

Schlafstörungen

Gewichtszunahme

Doch mittlerweile habe sie ihre Erkrankung im Griff. „Ich bin jetzt so gut eingestellt, dass die Krankheit nicht mehr da ist, weil sie rezessiv ist. Rezessiv heißt rückläufig“, erzählte sie schließlich im Dschungeltelefon.