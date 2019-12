„Ohne Filter“ : Teri Hatcher feiert 55. Geburtstag mit Bikini-Foto

Los Angeles Viele Frauen hadern damit, ab einem bestimmten Alter Bikini-Fotos von sich zu zeigen. Nicht so Schauspielerin Teri Hatcher.

US-Schauspielerin Teri Hatcher („Desperate Housewives“) hat zu ihrem 55. Geburtstag Bikinifotos von sich veröffentlicht - und dies mit einer Hommage an Natürlichkeit und Reife verbunden. „Das ist meine Wahrheit und in diesem 55-jährigen Körper zu leben fühlt sich tatsächlich befreiend an“, schrieb Hatcher am Dienstag in dem Instagram-Post.