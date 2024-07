The Eras Tour Taylor Swift wird auf Gelsenkirchener „Walk of Fame“ geehrt

Die Bodenplatte zu Ehren von Swift ist eine von vielen Attraktionen, mit denen Gelsenkirchen die Fans der Sängerin in der Stadt willkommen heißt: Wenn die ersten „Swifties“ am Mittwoch am Bahnhof eintreffen, sollen sie von Cheerleadern begrüßt werden. In der Innenstadt gibt es dann neben dem „Walk of Fame“ noch weitere Orte, an denen die Fans Fotos machen können - zum Beispiel an einem 90 Quadratmeter großen 3D-Bild. Herzstück der Aktionen ist die Open-Air-Party „Taylor Town“ mit Karaoke, Bühnenprogramm und einem Tattoo-Stand.