Pop-Star : Taylor Swift macht sich für „Juneteenth“-Feiertag stark

Taylor Swift macht sich für den „Juneteenth“-Feiertag stark. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Los Angeles Der sogenannte „Juneteenth“-Gedenktag soll in den USA ein nationaler Feiertag werden. Dafür hat sich nun auch Taylor Swift ausgesprochen. Von ihrer Haltung zu diesem Thema profitieren auf jeden Fall ihre Mitarbeiter.

Pop-Star Taylor Swift (30) hat sich am „Juneteenth“-Gedenktag in Erinnerung an die Sklavenbefreiung in den USA für einen nationalen Feiertag ausgesprochen. Auf Instagram postete die Sängerin ein Video, in dem die schwarze Journalistin Danielle Young die Bedeutung des Tages erklärt.

Sie selbst habe sich entschieden, jeweils am 19. Juni allen ihren Mitarbeitern frei zu geben, so dass sie den Freiheitstag begehen können. Sie und ihre Familie würden weiter über die Geschichte der Afroamerikaner lernen und sich gegen Rassismus stark machen, erklärte Swift. „Juneteenth“ wird in vielen US-Staaten zelebriert, zählt bisher aber nicht zu den offiziellen, landesweit geltenden Feiertagen.