Wollte „sich selbst und eine große Menschenmenge töten“ Islamist gesteht geplantes Blutbad bei Taylor-Swift-Konzert – was er vorhatte

Eigentlich sollte an diesem Donnerstagabend, 8. August, das erste von drei Konzerten der US-amerikanischen Sängerin Taylor Swift in Wien stattfinden – mit über 50 000 Fans, sogenannten „Swifties“ im Ernst-Happel-Stadion und wohl auch wieder einigen, wie zuletzt in München üblich, davor. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur APA waren schätzungsweise insgesamt 170 000 Fans erwartet worden. Vor wenigen Stunden folgte jedoch der Schock: Alle drei Konzerte in der österreichischen Hauptstadt wurden abgesagt.