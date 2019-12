Großbritannien : Tausende Weihnachtsmänner laufen für guten Zweck

Teilnehmer des "Santa Dashs" in Glasgow. Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa.

London Manchmal müssen es viele sein. In Glasgow waren mehr als 7000 Menschen beim „Santa Dash“ mit dabei.

Ein Meer aus roten Mützen und weißen Bärten: In Großbritannien haben sich am Sonntag Tausende Menschen in Weihnachtsmannkluft geworfen und sind zu einem Wohltätigkeits-Lauf angetreten.