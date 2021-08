Freizeit : Tausende Menschen bei Fantasy-Festival in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim Ein Festival für Fans von Fabelwesen wie Drachen und Feen lockt Tausende Menschen in den Norden Baden-Württembergs. Auch wenn es nicht immer trocken bleibt, zeigen sich die Veranstalter sehr zufrieden.

Ob als Fan von Wikingern, Feen oder Rittern: Tausende Besucher haben sich am Wochenende beim Fantasy-Festival „Annotopia“ vor dem Residenzschloss in Bad Mergentheim verzaubern lassen.

Trotz zeitweisen Regens seien bis zum Sonntagnachmittag bereits rund 6000 Besucher in die Stadt im Nordosten Baden-Württembergs gekommen, sagte ein Sprecher des Veranstalters. Angesichts dieser Umstände sei das Festival sehr gut besucht gewesen. Die Menschen hätten nach so langer Zeit danach gedürstet, wieder an solch einem Festival teilnehmen zu können, so der Sprecher. Ein Teil der Besucher war in aufwändigen Kostümen gekommen.