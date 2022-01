„Das Herz der Schlange“ : „Das heißt: uff de Winterberch“ – so reagiert das Netz auf den Saar-Tatort

Der Saarbrücker Tatort ist am Sonntagabend in der ARD ausgestrahlt worden. Wie hat der Saar-Krimi den Zuschauern gefallen? Auf Twitter gab es etliche Reaktionen - viele davon durchaus humorvoll.

Am Sonntag kam der Tatort aus Saarbrücken. In das „Das Herz der Schlange“ stand erneut das Ermittlungsteam um die Hauptkommissare Leo Hölzer und vor allem Adam Schürk im Fokus.

Die Kernfrage des Saar-Tatorts: Hat Kommissar Adam Schürk seinen tyrannischen und an Krebs erkrankten Vater Roland Schürk getötet? Der wurde nämlich tot in seinem Haus aufgefunden – mit einer Schusswunde im Bauch.

Tatort Saarbrücken: So reagiert das Netz

Ein spannender, wenn auch komplizierter Fall. Die Zuschauer-Reaktionen in den sozialen Netzwerken waren überwiegend positiv. Manche merkten jedoch auch an, dass der Fall viel Vorwissen voraussetzte, was das persönliche Leben der TV-Kommissare anbelangte. Andere hingegen - gar nicht so wenige - schwärmten recht inhaltsfern über das Aussehen der Saar-Kommissare.