Fernsehen Tanz mit Rasputin: „The King's Man“ mit Ralph Fiennes

Ein elitärer Geheimdienst, der sich hinter einemfeinen Schneidergeschäft in Londons berühmter Savile Row verbirgt,stand im Mittelpunkt des bunten Actionspektakels „Kingsman: TheSecret Service“. Die überdrehte Comicverfilmung von Regisseur MatthewVaughn mit Taron Egerton, Colin Firth und Samuel L. Jackson war 2014ein Überraschungshit. Die starbesetzte Fortsetzung von 2017 mitChanning Tatum, Julianne Moore, Halle Berry und Jeff Bridges kamnicht ganz so gut an. 2021 brachte Vaughn die Vorgeschichte mit einerganz neuen Besetzung heraus. „The King's Man - The Beginning“ läuft am Sonntag jetzt auch im Free-TV - um 20.15 Uhr auf RTL.