RTL-„Legenden-Dschungel“ Tag zwölf im Dschungel: Das böse F-Wort und neue Allianzen

Alte Allianzen bröckeln, neue entstehen. Und vor allem die Frauen im Dschungel sind genervt - erst voneinander und dann zunehmend von den in trauter Selbstherrlichkeit vereinten Männern, die keinen Hehl daraus machen, dass sie keiner der Kandidatinnen den 100.000 Euro schweren Sieg wirklich zutrauen. Oder, wie Elena Miras es in der am Montagabend bei RTL+ ausgestrahlten Folge von „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ formuliert: „Die Männer denken hier auch, die sind die Kings.“