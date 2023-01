Ibes 2023 : Tag 16 im Dschungelcamp: Kandidaten schießen sich auf „Riesen-Baby“ ein

Zwei Kandidaten im Dschungelcamp geraten heftig aneinander und Lucas sieht sich bereits mit der Krone. Was an Tag 16 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geschah.

Lucas Cordalis attestiert Cosimo nicht „dschungeltauglich“ zu sein

Doch damit nicht genug: Völlig siegesgewiss triumphiert Cordalis später im Dschungeltelefon: „Ein König muss dschungeltauglich sein. In meinem Kopf sehe ich ehrlich gesagt mich mit der Dschungelkrone und nicht jemand anderen", so der 55-jährige Sänger.

„Niveaulos“ – Cosimo Citiolo ist nachtragend gegenüber Jolina Mennen

Am Abend müssen die verbliebenen Kandidaten zwei Blätter vergeben, jeweils ein grünes Blatt an denjenigen, der ihrer Meinung nach Dschungelkönigin oder Dschungelkönig werden sollte und ein rotes Blatt an denjenigen, der es am wenigsten verdient hat. Schnell wird klar: Cosimo Citiolo und Jolina Mennen werden nicht mehr die besten Freunde. Jolina erhält von Cosimo das rote Blatt, weil sie ihn bei der gemeinsamen Dschungelprüfung als „niveaulos“ bezeichnet und damit seine Gefühle verletzt hat.