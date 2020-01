Theatergröße : Sven-Eric Bechtolf hält Macht für überschätzt

Hamburg Viele Menschen streben nach Macht. Nicht jedoch Bühnenstar Sven-Eric Bechtolf, der mit ihr Unfreiheit verbindet.

Bühnenstar Sven-Eric Bechtolf (62, „Jedermann“) hält Macht zum großen Teil für eine Illusion. „Ich glaube, dass Macht eine furchtbare Unfreiheit nach sich zieht“, sagte der frühere Künstlerische Gesamtleiter der Salzburger Festspiele in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich habe nie in meinem Leben wirklich Macht besessen. In Salzburg sah das so aus - aber da war mir der Genosse Sachzwang deutlich einen voraus. Immer galt es, Verträge einzuhalten und Geld richtig zu verwalten, das einem nicht gehört“, sagte der Schauspieler, Regisseur und Theatermanager.