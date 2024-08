Schlager Superstar Helene Fischer und das Mädchen von nebenan

„Ich habe mich wirklich einfach so ein bisschen an ihm festgehalten. Ich war sehr froh, dass er an meiner Seite war und dass wir das zusammen spielerisch gemeistert haben“, erinnerte sie sich 2021 in der Doku „15 Jahre im Rausch“ des TV-Senders Vox an diesen Auftritt. Ob es schon damals zwischen beiden knisterte?