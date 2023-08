Seltenes Ereignis Supermond und Blauer Mond überm Saarland – so stehen die Chancen auf einen ungetrübten Blick

Saarbrücken · Seltenes Schauspiel am Himmel über dem Saarland: Nicht häufig kommt der Mond der Erde so nah, was ihn mächtig erscheinen lässt. Und ein zweites Phänomen fällt auch noch damit zusammen. Doch was ist davon zu sehen?

30.08.2023, 11:47 Uhr

Zum zweiten Mal in diesem Monat ist ein Vollmond besonders groß über dem Saarland zu sehen – sollte die Wolkendecke aufreißen. Hier eine Aufnahme vom 29. August beim Landeanflug einer Passagiermaschine in Frankfurt/Main. Foto: dpa/Arne Dedert