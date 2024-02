Halbzeitshow Super Bowl: Usher singt mit Überraschungsgästen

Mit Rollschuhen und berühmten Überraschungsgästen hat der US-Musiker Usher in der Halbzeit des Super Bowls eine Reihe seiner größten Hits präsentiert. Superstar Taylor Swift bejubelte nach Spielabschluss den Sieg ihres Freundes Travis Kelce und seiner Kansas City Chiefs. An der Seite von Usher zeigten sich in der rund viertelstündigen Show in der Halbzeit des NFL-Finales zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers die Musikerinnen Alicia Keys und H.E.R. sowie die Rapper Ludacris und Lil Jon. Zudem waren dutzende Tänzer und Tänzerinnen sowie Blaskapellen Teil des Spektakels.