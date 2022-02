Delta-Variante : Studie: Corona-Infektion kann zu Fehlgeburt führen

Wie gefährlich ist eine Corona-Infektion für Schwangere? Eine Studie aus zwölf Ländern kommt jetzt zu einem eindeutigen Ergebnis. Was Schwangeren deshalb empfohlen wird.

Forscher in zwölf Ländern haben Plazenta- und Autopsiegewebe von 64 Totgeburten und vier Neugeborenen, die kurz nach der Geburt starben, analysiert. In allen Fällen handelte es sich um ungeimpfte Frauen, die sich während der Schwangerschaft mit Corona infiziert hatten. Die Studie untermauert die Erkenntnisse aus kleineren Fallberichten und bestätigt, dass wahrscheinlich eine Schädigung der Plazenta und nicht eine Infektion des Fötus die Ursache für viele Corona-bedingte Totgeburten ist, wie Jeffery Goldstein, Pathologe an der Feinberg School of Medicine der Northwestern University, erklärte. Er war nicht an der Studie beteiligt, die am Donnerstag in der Fachzeitschrift „Archives of Pathology & Laboratory Medicine“ veröffentlicht wurde.