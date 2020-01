Verkehr : Studie: Mehr Staus in deutschen Großstädten

München Autofahrer stehen in deutschen Städten immer länger im Stau. Das geht aus einer Analyse durch den Kartierungsspezialisten Tom-Tom hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Zunahme des Verkehrs im vergangenen Jahr steht demnach im Zusammenhang mit der wachsenden Einwohnerzahl in den Ballungszentren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Deutsche Stau-Hauptstadt war wie im Vorjahr Hamburg (34 Prozent) gefolgt von Berlin, Wiesbaden, München, Nürnberg und Stuttgart. Bonn, Kassel, Bremen und Frankfurt vervollständigen die Top-Zehn-Liste der Städte in Deutschland, in denen Autofahrer die meiste Zeit durch Verkehrsbehinderungen verlieren. Die von Tom-Tom berechnete Prozentzahl zeigt, wie viel länger eine Fahrt als Folge des Staus dauert. Besonders stark mit plus acht Prozentpunkten stieg der Stauwert in Wiesbaden an.