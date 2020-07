Nur eine Woche Training nötig : Studie beweist: Hunde können Corona-Infektion erschnüffeln

Hannover/Ulmen Hunde werden nicht umsonst als Spürnasen bezeichnet. Sie können Drogen erschnüffeln und auch Krankheiten wie Krebs. Warum also nicht auch eine Corona-Infektion?

Besonders geschulte Hunde können einer Studie zufolge Corona-Infektionen recht zuverlässig erschnüffeln. „Die Hunde mussten lediglich eine Woche trainiert werden, um zwischen Proben von Sars-CoV-2-infizierten Patienten und nicht infizierten Kontrollen zu unterscheiden“, teilte die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover am Donnerstag mit. „Die Methode könnte in öffentlichen Bereichen wie Flughäfen, bei Sportveranstaltungen, an Grenzen oder anderen Massenveranstaltungen als Ergänzung zu Laboruntersuchungen eingesetzt werden, um eine weitere Verbreitung des Virus oder Ausbrüche zu verhindern“, hieß es weiter.