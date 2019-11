Evolution : Studie: Aufrechter Gang wurde wohl in Europa erfunden

Tübingen Der aufrechte Gang des heutigen Menschen soll sich nach jüngeren Funden einer internationalen Forschergruppe in Europa und nicht wie bislang angenommen in Afrika entwickelt haben. Der neu entdeckte mögliche Vorfahr von Mensch und Menschenaffe habe sich wohl bereits vor fast zwölf Millionen Jahren auf zwei Beinen fortbewegen können, vermutet ein Forschungsteam unter anderem der Universität Tübingen um Madelaine Böhme in einer im Fachmagazin „Nature“ veröffentlichten Studie.

