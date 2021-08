Museum : Stormzy enthüllt seine Wachsfigur bei Madame Tussauds

London Aug in Aug mit seiner Wachsfigur: Der britische Rapper Stormzy beschreibt es als eine surreale Erfahrung.

Der Rapper, der mit Songs wie „Big For Your Boots“ in den vergangenen Jahren für Furore sorgte und in Großbritannien reihenweise Preise abräumte, hat nach eigenen Angaben klare Vorstellungen davon, was er erreichen will. Bei Madame Tussauds verewigt zu werden, gehöre dazu, so Stormzy.