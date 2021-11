Hollywood : Sternen-Ehre für Salma Hayek auf „Walk of Fame“

Sternen-Ehre für Salma Hayek auf „Walk of Fame“

Los Angeles 2708 Plaketten gibt es bereits auf dem berühmten Bürgersteig. Nun soll eine weitere hinzukommen. Salma Hayek soll auf Hollywoods „Walk of Fame“ verewigt werden.

Hollywood-Star Salma Hayek (55, „Frida“) soll auf Hollywoods „Walk of Fame“ mit einer Sternenplakette verewigt werden.

Dies gaben die Betreiber der Touristenmeile am Freitag in Los Angeles bekannt. Am 19. November soll die gebürtige Mexikanerin die Plakette auf dem Hollywood Boulevard enthüllen.