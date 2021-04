Historische Landkarte gefunden : Ein vergessener Schatz im Kellerverlies

Saint-Bélec In Frankreich ist überraschend eine der ältesten Landkarten Europas wiedergefunden worden.

Die Tiefen eines dunklen Kellers bergen bisweilen überraschende Schätze. So staunten die Verantwortlichen des Museums für Archäologie in Saint-Germain-en-Laye bei Paris nicht schlecht, als sie eine längst vergessene Steinplatte zu Tage förderten. Die Schiefertafel entpuppte sich nämlich als eine der ältesten Landkarten Europas, die vor rund 3500 Jahre in der Bretagne hergestellt worden war. Gefunden worden war die Platte aus der frühen Bronzezeit (etwa 2150 bis 1600 vor Christus) bereits vor über 120 Jahren im bretonischen Ort Leuhan, wie das französische Archäologie-Institut Inrap mitteilt. Wahrscheinlich markieren die eingravierten Linien auf dem Stein demnach ein damaliges Herrschaftsgebiet.

Genauere Untersuchungen ergaben nun, dass die Karte ein Herrschaftsgebiet in der Hügelkette der Montagnes Noires in der Bretagne abbilden könnte. Der Einflussbereich habe eine Zone von 30 Kilometern Länge und 21 Kilometern Breite umfasst. Die Platte von Saint-Bélec beschreibt also kein Weltreich, aber ihre Heimat war den Menschen doch so wichtig, dass sie den Anspruch darauf für alle Ewigkeit in Stein gehauen haben.