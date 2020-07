Online-Feiern : Stars gratulieren New Yorks Highschool-Absolventen

New York Da New York von der Coronavirus-Pandemie stark betroffen ist, sind die diesjährigen Abschlussfeiern der Highschool-Absolventen im Fernsehen oder Internet zu sehen. Zahlreiche Prominente gratulierten.

Stars wie die Musiker Jennifer Lopez und Pitbull sowie der Schauspieler Lin-Manuel Miranda haben den New Yorker Schulabsolventen in der Corona-Krise gemeinsam gratuliert.

„Ihr seid zu mehr auserwählt worden, als nur auf das College zu gehen und einen Job anzunehmen“, sagte Lopez. „Ihr seid dazu auserwählt worden, die Welt zu verändern.“ Die Sängerin zeigte sich bei der Veranstaltung, die in der Nacht zum Mittwoch live im Fernsehen und im Internet zu sehen war, gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem früheren Baseball-Star Alex Rodriguez, in einer voraufgezeichneten Videobotschaft. „Ihr seid wirklich die Zukunft“, sagte Lopez an die „Class of 2020“ gewandt. „Wir glauben an euch.“