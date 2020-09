Mit 65 Jahren : Starfriseur Gerhard Meir gestorben

München Zu seinen Kundinnen zählten Gloria Fürstin von Thurn und Taxis oder Claudia Pechstein. Jetzt ist der Starfriseur Gerhard Meir gestorben.

Der Münchner Starfriseur Gerhard Meir ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Er sei am Freitag tot in seiner Wohnung gefunden worden, sagte seine Managerin Elisabeth Platzer der Deutschen Presse-Agentur in München. Er habe noch am Donnerstag in seinem Salon gearbeitet. Die Ursache seines Todes blieb erst einmal unklar. Die Münchner „Abendzeitung“ hatte zuerst über den Tod berichtet.