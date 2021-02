Nach mutmaßlichem Suizid des Models Kasia Lenhardt : Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen gegen Bayern-Star Jérôme Boateng wieder auf

Nach dem mutmaßlichen Suizid des Models Kasia Lenhardt, bis vor Kurzem die Freundin von Jérôme Boateng, hat die Staatsanwaltschaft München I ein Ermittlungsverfahren gegen den Verteidiger des FC Bayern wieder aufgenommen.

Lenhardt, 25, wurde am 9. Februar tot in einer Wohnung in Berlin-Charlottenburg gefunden. Wie die Wochenzeitung „Die Zeit“ weiter berichtet, wurde das Verfahren ursprünglich am 20. Dezember 2019 eingeleitet. Es wurde später vorläufig eingestellt, aber am Tag nach Lenhardts Tod wegen neuer Erkenntnisse, so die Staatsanwaltschaft, wieder aufgenommen.