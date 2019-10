Almbauern sind besorgt : Spurensuche nach Braunbär-Sichtung in Bayern

Spurensuche nach Braunbär-Sichtung in Bayern

Garmisch-Partenkirchen Nach der Sichtung des ersten Braunbären auf deutschem Boden seit dem Abschuss von Bär Bruno vor 13 Jahren suchen Experten nach neuen Spuren. Unter anderem gehe es da­rum, genetisches Material etwa aus Kot oder Fellresten zu finden, um die Herkunft und auch das Geschlecht des Tieres zu bestimmen, sagte eine Sprecherin des bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) am Donnerstag.

Eine Wildtierkamera hatte den Bären in der Nacht auf Mittwoch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen aufgenommen. Auch wenn das Tier bisher sehr scheu ist: Almbauern sehen die Ankunft des Bären mit Skepsis. „Natürlich sind die Almbauern in Sorge. Aber solange er sich zurückhaltend verhält und Schafe und andere Weidetiere in Ruhe lässt, ist es kein Problem“, sagte Hans Stöckl, Chef des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern. Vermutet wird, dass es sich um einen männlichen Bären handelt, der wie sein berühmter Vorgänger Bruno aus Norditalien über Tirol nach Bayern kam. Letzterer wurde 2006 abgeschossen.