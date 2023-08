Discounter-Eigenmarken überzeugen Spülmaschinentabs im Test 2023: Billig ist Trumpf, teuer fällt durch

Die Prüfungen der Experten von Stiftung Warentest haben Folgendes enthüllt: Zehn Reinigungsklötzchen mit der Note: „gut“ überzeugen. Auch Öko-Tabs gehören zu den Testgewinnern: Diese Tabs versprechen nicht nur umweltschonendes Spülen, sondern halten ihr Versprechen auch ein. Tatsächlich belasten sie Flüsse und Seen weniger als herkömmliche Mittel und können ihnen in der Reinigungsleistung beinahe gleichkommen. Von den vier geprüften Öko-Mitteln erzielten drei eine „Gut“ Bewertung. In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen liegen jedoch zwei konventionelle Tabs knapp vorn: