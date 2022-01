Streamingdienst : Spotify geht gegen Fehlinformationen zu Corona vor

Stockholm Weil Stars wie Neil Young und Joni Mitchell ihre Musik aus Spotify entfernt sehen wollen, meldet sich der Streamingdienst nun zu Wort. Eine Initiative gegen Falschinformationen soll umgesetzt werden.

Diese neue Initiative gegen Falschinformationen werde in den kommenden Tagen weltweit umgesetzt, teilte der Gründer und Chef des Unternehmens, Daniel Ek, am Sonntag in einem Blogeintrag mit. Damit gehe Spotify auf seine Nutzer ein, die in den vergangenen Tagen Fragen über die Grenze zwischen akzeptablen und inakzeptablen Inhalten der Plattform aufgeworfen hätten, hieß es weiter.