US-Regisseur : Spielberg bedauert Folgen seines Filmhits für weiße Haie

Im Jahr 1975 erschien «Der weiße Hai» von US-Regisseur Steven Spielberg. Foto: Charles Sykes/Invision via AP/dpa/Archiv

Berlin Nach dem Horrorschocker „Der weiße Hai“ machten sich zahlreiche Fischer auf, um Haie zu fangen - mit Folgen für die Haipopulation. Nun äußert sich der US-Regisseur Steven Spielberg rückblickend.

US-Regisseur Steven Spielberg hat in einem Interview die negativen Folgen seines Filmhits „Der weiße Hai“ für die Raubfische bedauert. „Ich bedauere bis zum heutigen Tag die Dezimierung der Haipopulation aufgrund des Buches und des Films. Ich bedaure das wirklich sehr“, sagte der 76-Jährige am Sonntag in der BBC-Sendung „Desert Island Discs“.