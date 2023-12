„Ein Herz für Kinder“ Spendengala: Den stärksten Moment schafft eine 102-Jährige

Dennoch sind es die ernsten Momente, die am meisten nachhallen. Kein Wunder angesichts der Weltlage zwischen Ukrainekrieg, Nahostkonflikt und einer Häufung antisemitischer Übergriffe in Deutschland. In einer Show, die sich eigentlich um Kinder dreht, ist es eine 102-Jährige, die den wichtigsten Moment schafft. Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer hat einen eindringlichen Appell an das TV-Publikum: „Als ich 2010 zurückgekommen bin aus Amerika, nachdem ich 64 Jahre dort gelebt habe, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass so etwas jetzt wieder passieren kann. So hat es damals auch angefangen“, sagt sie in der Benefiz-Gala von ZDF und „Bild“ live zu Millionen. Die zierliche Frau spricht ruhig, unaufgeregt, doch mit fester Stimme: „Es darf nie wieder passieren, was man damals Menschen angetan hat.“