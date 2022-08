„Spencer“ und „The Crown“ : Die besten Filme und Dokumentationen über Prinzessin Diana

Foto: dpa/John Giles

Prinzessin Diana fasziniert auch 25 Jahre nach ihrem Tod Menschen weltweit. Zahlreiche Filme, Dokumentationen und Serien sind über die Prinzessin erschienen. Eine Auswahl.

Was geschah am Todestag von Lady Diana? Wie ging es in der Ehe von Charles und der Prinzessin wirklich zu und wie dachte Königin Elizabeth II. über ihre Schwiegertochter? Zahlreiche Filme, Serien und Dokumentation beschäftigen sich mit dem Leben und Tod der „Königin der Herzen“. Wir haben eine Auswahl an sehenswerten Stücken zusammengestellt.

Netflix: „The Crown“

In der Netflix-Serie „The Crown“ geht es um das Leben von Königin Elizabeth II. In ihrem Leben wechseln sich Pflichtbewusstsein, Familienleben und Skandale ab. Die Serie thematisiert dabei unter anderem das Verhältnis der Königin zu Lady Diana. Auch einen Einblick in das Eheleben zwischen Charles und Diana will die Serie geben. Die Darstellung wird allerdings als ungenau kritisiert. Die Serie vermischt Fiktion und Fakten. Prinz Charles hat sich öffentlich nicht zu der Serie geäußert. Zu einem schottischen Politiker soll er laut „Daily Mail“ gesagt haben: „Hallo. Schön, Sie alle kennenzulernen. Ich bin nicht annähernd so, wie sie mich auf Netflix darstellen.“

Fünfte Staffel „The Crown“ soll im November starten

Erst im November 2022 soll die fünfte Staffel der Netflix-Produktion zu sehen sein. Das kündigte Imelda Staunton, die die Rolle von Queen Elizabeth übernommen hat, am Samstag auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Serie an. Die 65-Jährige meldete sich in dem kurzen Clip vom Set der Serie.

Staunton hat die Rolle der Queen für die neue Staffel übernommen. Zuvor spielte Claire Foy (37) die junge Elizabeth, wie sie mit 27 Jahren den Thron bestieg. Darauf folgte Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (47) als Monarchin in der Mitte deren Lebens.

Die fünfte Staffel spielt in den Jahren 1990 bis 1997. Sie thematisiert damit die Trennung und Scheidung von Charles und Diana. Mit dem Tod von Lady Diana soll die fünfte Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ enden.

„Spencer“

Das Drama des chilenischen Regisseurs Pablo Larrain. „Spencer“ dreht sich um das Weihnachtsfest der britischen Königsfamilie im Jahr 1991. Während des Wochenendes in Sandringham House, dem Landsitz der Königin, hadert eine psychisch schwer angeschlagene Prinzessin Diana mit den Zwängen ihres royalen Lebens, vor allem mit ihrer Ehe zu Prinz Charles, die längst in Scherben liegt.

Die US-Schauspielerin Kirsten Stewart („Twilight“) glänzt in der Hauptrolle. Wie sie klingt, wie sie geht und wie sie ihren Kopf immer wieder unsicher zur Seite legt – die Ähnlichkeit zu Sprache, Ausdruck und Gestus der echten Prinzessin ist verblüffend. Was die Handlung angeht, nimmt es „Spencer“ allerdings nicht so genau. „Es ist eine Fabel aus einer wahren Tragödie“, heißt es zu Beginn des Dramas.

Der Film aus dem Jahr 2021 ist derzeit bei keinem Streaminganbieter kostenlos im Programm. Es gibt ihn auf diversen Plattformen zu kaufen.

„Die Queen“

Für ihre Darstellung der britischen Königin wurde Helen Mirren mit einem Oscar ausgezeichnet. „Die Queen“ aus dem Jahr 2006 erzählt die Ereignisse direkt nach dem Tod von Prinzessin Diana. Lange schwieg das britische Königshaus und Elizabeth II. zum Tod. Das sorgte für viel Unmut in der Bevölkerung. Der Film erzählt, wie es in dieser Zeit hinter den Kulissen der britischen Paläste ausgesehen haben könnte.

„Diana, 7 Days“

Die Prinzen William und Harry haben das Verhalten der Paparazzi gegenüber ihrer vor 20 Jahren ums Leben gekommenen Mutter Diana scharf verurteilt. Die Fotografen hätten Diana jeden Tag „wie ein Rudel Hunde verfolgt, gejagt, belästigt, ihren Namen gerufen und bespuckt“, um eine wütende Reaktion für ihre Aufnahmen zu bekommen, sagte der 35 Jahre alte William in der BBC-Dokumentation „Diana, 7 Days“. Die Dokumentation aus dem Jahr 2017 kann im englischen Originalton auf Amazon Prime gekauft werden.

Dokumentationen über Diana in ARD und ZDF