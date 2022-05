Monarchie : Spaniens König zeigt sich sparsam: 890.000 Euro zurückgelegt

Felipe VI., König von Spanien, trifft sich mit spanischen Geschäftsleuten in der Residenz des spanischen Botschafters in Havanna (2019). Foto: Casa Real Pool/Europa Press/dpa

Madrid Die königliche Familie in Spanien hat vergangenes Jahr weitaus mehr Geld bekommen als zuvor. Es ist aber immer noch viel weniger als die britischen Royals erhalten haben.

Ungeachtet der beträchtlichen Erhöhung ist das Königshaus in Spanien nach Medienberichten mit knapp 18 Cent pro Einwohner weiterhin eines der billigsten in Europa. Die britischen Royals erhielten zum Beispiel 2021 aus der Staatskasse nach amtlichen Angaben 85,9 Millionen Pfund - nach aktueller Umrechnung über 100 Millionen Euro. In Spanien sind in den direkten Zuwendungen für die Royals aber viele Zahlungen nicht enthalten. Die Sicherheit wird zum Beispiel vom Innenministerium organisiert und bezahlt.