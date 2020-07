Nachwuchs : Sophie Turner und Joe Jonas sind Eltern geworden

Berlin Gleich zweimal gaben sich Schauspielerin Sophie Turner und US-Sänger Joe Jonas das Jawort. Jetzt haben sie ein Kind bekommen.

Die britische Schauspielerin Sophie Turner („Game of Thrones“) und der US-Musiker Joe Jonas („Sucker“) sind Eltern geworden. Die beiden freuen sich sehr, die Geburt ihres ersten Babys bekanntgeben zu können, sagte ein Sprecher des Paares dem Nachrichtensender „CNN“.

Die 24-jährige Schauspielerin und der 30 Jahre alte Jonas-Brothers-Frontmann hatten sich im vergangenen Jahr zweimal das Jawort gegeben - im Mai in Las Vegas und im Juli in Frankreich. Hit-DJ Diplo streamte die Eheschwüre in Las Vegas live auf Instagram.