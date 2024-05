Schauspielerin Sophie Turner: Taylor Swift nach Trennung „absolute Heldin“

Die britische Schauspielerin Sophie Turner (28) hat eigenen Angaben zufolge nach ihrer Trennung von US-Sänger Joe Jonas (34) wertvolle Unterstützung von Popstar Taylor Swift (34) bekommen. „Taylor war für mich in diesem Jahr eine absolute Heldin“, sagte Turner der britischen „Vogue“. Die „Game of Thrones“-Schauspielerin und der „Sucker“-Sänger hatten vergangenen September nach vier Jahren Ehe ihre Trennung verkündet und sich danach einen wochenlangen Sorgerechtsstreit um die beiden gemeinsamen Töchter geliefert. Im September tauchten auch Fotos von Turner und Swift auf, wie sie in New York gemeinsam ausgingen. Swift datete Jonas kurze Zeit als 18-Jährige.