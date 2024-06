Social-Media-Rückzug Sophia Thiel bricht ihr Schweigen: „Depressionen und Fressattacken nach ‚Let’s Dance‘“

Doch trotz ihres beeindruckenden Sixpacks fühlte sich Sophia Thiel nie wohl in ihrer Haut. In einem YouTube-Video 2022 gestand sie, dass sie ihr Wunschgewicht nie erreicht hatte. Der Druck der sozialen Medien trieb sie in einen Kontrollwahn. 2019 zog sie sich erstmals für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurück und offenbarte später, dass sie an einer Essstörung leidet.