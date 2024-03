„Let’s Dance“ 2024 Sophia Thiel nahm 30 Kilo ab und dann wieder zu – so sah sie früher aus

In ihrer Jugend hatte Sophia Thiel nach eigener Aussage mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Sie fühlte sich unwohl. Abnehmversuche scheiterten stets und waren teilweise auch gefährlich für ihre Gesundheit. „Ich aß kaum mehr, fiel deshalb manchmal in Ohnmacht, musste sogar eine Klasse wiederholen, weil meine Noten so schlecht wurden“, sagte sie in einem Interview mit der „Berliner Morgenpost“.