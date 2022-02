Moderatorin : Sonya Kraus ruft nach Brustkrebs-Erkrankung zur Vorsorge auf

Berlin Diagnose Krebs: Die 48-Jährige hat sich vergangenen Herbst beide Brüste abnehmen lassen. Für andere Frauen hat sie einen wichtigen Ratschlag.

Der hochaggressive Tumor sei entdeckt worden, kurz nachdem sie zugesagt habe, bei der Vox-Show „Showtime of my Life“ mitzumachen, die auf Krebsvorsorge aufmerksam machen will. „Im November habe ich mir beide Brüste abnehmen lassen. Ich wollte das radikalste Verfahren und die größtmögliche Chance für mich, nicht wieder zu erkranken“, so Kraus.