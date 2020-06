„Maybe“-Sängerin : Sonia Liebing nach Autounfall auf der TV-Bühne

Rust Die Sängerin Sonia Liebing hat einen Autounfall einigermaßen glimpflich überstanden. Einen Tag später ist sie schon wieder aufgetreten.

Trotz eines Autounfalls auf dem Weg zu der TV-Show ist die Schlagersängerin Sonia Liebing (30, „Jugendliebe“) in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ aufgetreten. Sie stand am Sonntag gemeinsam mit DJ Herzbeat auf der Bühne im Europa-Park in Rust und sang das Lied „Maybe“.